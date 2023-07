Mercato : Il débarque au PSG et lâche un message poignant

Pierrick Levallet

Libre de tout contrat, Milan Skriniar ne jouera plus à l'Inter la saison prochaine. Le Slovaque évoluera sous les couleurs du PSG, qui souhaitait lui mettre la main dessus depuis l'été dernier. Mais avant de partir, le défenseur de 28 ans n'a pas manqué de rendre hommage aux Nerazzurri à travers un message poignant sur les réseaux sociaux.

L’été dernier, le PSG voulait mettre la main sur un nouveau défenseur central. Le club de la capitale avait alors jeté son dévolu sur Milan Skriniar. Mais Luis Campos s’était finalement heurté à l’Inter, qui ne bougeait pas de ses positions sur le mercato. Résultat, le Slovaque est resté à Milan cette saison, alors qu’il entrait dans la dernière année de son contrat. Le PSG n’a donc rien lâché et a continué à pousser.

Skriniar débarque librement au PSG

Les efforts ont fini par payer, puisque Milan Skriniar a fini par se mettre d’accord avec le PSG sur le contrat qui l’attendait dans la capitale. Le défenseur de 28 ans a décidé de ne pas prolonger avec l’Inter et sera donc un joueur parisien la saison prochaine. Le champion de France accueille le Slovaque gratuitement, puisqu’il était libre. Mais avant de partir, Milan Skriniar n’a pas manqué de rendre hommage à l’Inter, où il a évolué ces six dernières années.

il suo messaggio d'addio non mi ha lasciata indifferente, sono consapevole che in questa vicenda sia lui che la società hanno delle responsabilità ma ci tengo comunque a ringraziare Skriniar per aver difeso i nostri colori in questi anni. ti ho voluto bene Skrigno ❤️‍🩹 pic.twitter.com/L96brCwNzt — 𝓞𝓵𝓰𝓪 (@internata_) July 1, 2023

«Merci à l'Inter. Merci MILAN»