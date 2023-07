Surprise, il annonce son départ de l’OM

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

L’OM a lancé officiellement son mercato estival vendredi soir. Le club olympien a annoncé la signature de Geoffrey Kondogbia. Côté départs, c’est Mathieu Seckinger, recruteur de l’OM, qui a annoncé qu’il allait quitter la cité phocéenne. L’ancien scout de Manchester United imite donc Matthieu-Louis Jean, ancien responsable de la cellule de recrutement, lui aussi parti cet été.

En duel avec le RC Lens pendant toute la saison, l’OM n’a pas pu accrocher la deuxième place. Le club olympien devra donc passer par le tour préliminaire de la Ligue des Champions, une étape délicate mais cruciale pour le club olympien. D’ici là, Pablo Longoria va devoir s’activer sur le marché des transferts. Le président de l’OM a déjà lancé les hostilités en officialisant vendredi le transfert de Geoffrey Kondogbia.

L’OM perd gros

Cela bougera aussi dans le sens des départs. Du côté des joueurs, déjà, mais aussi en interne. Après Igor Tudor, l’entraîneur, c’est Mathieu Seckinger, recruteur de l’OM, qui a annoncé son départ. L’ancien pensionnaire de l’ASNL et de Manchester United a publié un long message sur son compte Twitter .

👋🏼⚪️Ⓜ️ … Merci 🙏🏼 pic.twitter.com/v8RAqkL7Gy — Seckinger Mathieu (@Seckinger7) July 1, 2023

Mathieu Seckinger annonce son départ