Grand danger, le PSG s’en va en guerre sur le mercato

Arnaud De Kanel

Le mercato estival a ouvert ses portes et le PSG fait encore parler de lui. Le club de la capitale ne sait pas à quoi s'attendre avec Kylian Mbappé et explore de nouvelles pistes en attaque. Bien décidé à recruter Dusan Vlahovic, le PSG devra faire face à une énorme concurrence.

Alors que les signatures de Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte ou encore Cher Ndour sont attendues, le PSG ne compte pas s'arrêter là. Comme annoncé par Le Parisien vendredi soir, le club de la capitale dispose d'une enveloppe de 200M€ pour renforcer son secteur offensif. Dusan Vlahovic serait dans la short list des dirigeants parisiens mais la concurrence s'annonce féroce.

L'Europe s'arrache Vlahovic

Selon les informations de La Gazzetta dello Sport , Chelsea et l'Atletico Madrid auraient déjà formulé une offre pour Dusan Vlahovic. Les Turinois s'attendent également à ce que le PSG, le Real Madrid, Tottenham, Manchester United et Newcastle fassent une offre dans les semaines à venir.

Grand danger pour le PSG