Le PSG prépare un transfert surprise, Mourinho s’en mêle

Pierrick Levallet

Pour son premier mercato au PSG, Luis Campos a déçu. Ses recrues de l'été dernier ne sont pas réellement imposées dans la capitale cette saison. De ce fait, certaines pourraient être poussées vers la sortie cet été, à l'image de Renato Sanches. Le Portugais aurait d'ailleurs déjà une porte de sortie ouverte en Serie A.

L’été dernier, Luis Campos réalisait son premier mercato au PSG. Le conseiller football parisien faisait venir Vitinha, Renato Sanches, Nordi Mukiele, Hugo Ekitike, Fabian Ruiz et Carlos Soler. Toutefois, la plupart des recrues a viré au fiasco cette saison. D’ailleurs, certains ne devraient pas être retenus lors de ce mercato estival.

Renato poussé vers la sortie cet été ?

En effet, Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que la porte était ouverte pour Carlos Soler. Mais elle le serait également pour Renato Sanches. Le Portugais a déçu malgré sa polyvalence et pourrait donc partir cet été, le PSG étant à l’écoute des offres. Sa prochain club serait d’ailleurs peut-être déjà connu.

L'AS Roma se tient à l'affût