Terrible, une star du PSG se fait snober sur le mercato

Axel Cornic

Après une saison assez chaotique, le poste de gardien a finalement trouvé son titulaire avec Gianluigi Donnarumma. Mais Keylor Navas va revenir de son prêt à Nottingham Forrest et une nouvelle solution devra être trouvé, sachant que le poste de numéro 2 ne l’intéresse toujours pas. Et le Costaricien semble être condamné à quitter l’Europe...

Le poste de gardien de but n’a jamais été un cadeau au PSG. Nombreux s’y sont essayés et très peu ont réussi à confirmer sur la longueur. Keylor Navas semblait pouvoir le faire enfin, mais il a finalement vu Leonardo aller chercher un certain Gianluigi Donnarumma, prodige italien en fin de contrat avec l’AC Milan.

Navas ne peut pas rester au PSG

Si aucune véritable tension n’a jamais été dévoilée entre Navas et Donnarumma, leur cohabitation n’a pas semblé facile. Car l’ancien du Real Madrid ambitionnait de par son statut à être le titulaire indiscutable, tandis que de l’autre côté l’Italien a tout abandonné en Serie A pour devenir un cadre dans un club extrêmement ambitieux. La saison d’alternance mise en place par Mauricio Pochettino a plus nuit au PSG qu’autre chose et finalement, c’est le plus vieux des deux qui en a payé les frais.

L’Inter dit non et fonce sur un jeune Ukrainien

Keylor Navas a donc été prêté à Nottingham Forrest en plein milieu de saison, mais son avenir est encore à décider. On voit mal comment il pourrait rester au PSG et un nouveau départ est donc pressenti. Ça ne sera pas en Italie, puisque Tuttosport annonce que l’Inter aurait écarté le gardien du PSG. Avec le départ d’André Onana, les Nerazzurri souhaiteraient désormais tout miser sur Anatoliy Trubin, jeune gardien du Shakhtar Donetsk.

Retrouvailles avec Benzema en Arabie Saoudite ?