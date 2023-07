Le PSG prépare le transfert d'un buteur, sa femme vend la mèche

Axel Cornic

En difficulté au Paris Saint-Germain Mauro Icardi a été prêté à Galatasaray l’été dernier, ce qui lui a plutôt réussi. L’attaquant argentin a retrouvé le sourire et surtout le sens du but, puisqu’il totalise 23 réalisations en 26 matchs toutes compétitions confondues avec le club stambouliote. Cela n’a toutefois pas suffi à boucler son départ définitif et depuis ce 1er juillet, il est à nouveau un joueur du PSG.

Seul véritable numéro 9 de l’effectif parisien, Mauro Icardi reste un indésirable. Son joli prêt à Galatasaray n’a en effet pas fait changer d’avis le PSG et Luis Campos va devoir lui trouver un club au plus vite. Plusieurs pistes ont été explorées ces dernières semaines, mais aucune n’a abouti et le joueur de 30 ans va donc retrouver Paris dès la reprise des entrainements.

« Je sais que Mauro et moi reviendrons en Italie »

Dans un entretien accordé au magazine italien Gente , Wanda Nara s’est exprimée en long et en large sur la situation de Mauro Icardi, dont elle a longtemps géré la carrière. « Je ne m'attarde pas trop sur la nostalgie de la vie que j'ai eue en Italie car je sais que Mauro et moi reviendrons : c'est un pays où nous étions et serons toujours heureux » a expliqué la compagne du joueur du PSG.

« Quelque chose que je faisais en Italie et en France me manque »