Mercato - PSG : C’est terminé pour ce buteur

Les retours de prêts sont un problème auquel le Paris Saint-Germain va devoir faire face en ce mercato estival. C’est le cas avec Mauro Icardi, poussé vers la sortie depuis plus d’un an et qui a réalisé d’excellentes choses à Galatasaray cette saison. Un transfert définitif semblait pouvoir être bouclé, mais l’Argentin aurait finalement fait capoter les discussions et désormais, un retour au PSG semble être devenu inévitable.

Décidément, entre le PSG et Mauro Icardi ça n’a jamais vraiment collé. Après des débuts tonitruants, l’attaquant a en effet enchainé les problèmes et l’été dernier, le PSG a décidé de le prêter sans option d’achat à Galatasaray, dans l’espoir d’enfin s’en débarrasser.

Mercato : Le PSG va encore se faire planter https://t.co/CLoi6PUxvj pic.twitter.com/2S4KcpB83X — le10sport (@le10sport) June 29, 2023

Icardi réclame 10M€ à Galatasaray...

Sauf qu’encore une fois, Mauro Icardi devrait plomber les plans du PSG ! Fanatik a en effet récemment annoncé que les négociations pour un transfert à Galatasaray n’avanceraient pas à cause des demandes extrêmement importantes du joueur, qui réclamerait un salaire de 10M€ net par an.

