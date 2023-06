Mercato : Un joueur du PSG fait capoter son transfert

Axel Cornic

Poussé vers la sortie il y a un an, Mauro Icardi va revenir au Paris Saint-Germain après un prêt plus que réussi à Galatasaray. Il n’est toujours pas dans les plans des Parisiens pour la saison prochaine et une nouvelle solution est donc cherchée en ce mercato estival, avec le club stambouliote qui aimerait le récupérer.

C’est une situation cocasse. Le PSG cherche desserrement un numéro 9, mais le seul avec ce profil-là dans l’effectif, est indésirable depuis plus d’un an. Il s’agit évidemment de Mauro Icardi, qui a pourtant retrouvé le sourire lors de son prêt à Galatasaray, avec 23 buts en 26 matchs toutes compétitions confondues.

PSG : La mère de Mbappé se fait sèchement tacler ! https://t.co/O8qKpZY6WK pic.twitter.com/p2JBxw8hRE — le10sport (@le10sport) June 28, 2023

Le PSG cherche un nouveau club pour Icardi

Plusieurs pistes ont été évoquées pour l’attaquant argentin, qui a encore un an de contrat avec le PSG. Il Giornale a récemment annoncé que la Juventus aurait pensé à lui, mais seulement en cas de départ de Dusan Vlahovic. En Serie A, l’AS Roma a également été cité, avec José Mourinho qui apprécierait le profil d’Icardi.

Qui douche Galatasaray !