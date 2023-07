EXCLU - Mercato : Un match à 3 pour Dilane Bakwa (Bordeaux)

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Très courtisé en ce mercato estival, Dilane Bakwa intéresse plusieurs clubs de Ligue 1 mais également à l’étranger. Selon nos informations, des négociations avancées sont en cours avec le Stade de Reims, qui tient la corde pour l’attaquant de 20 ans.

Après quelques apparitions en Ligue 1, Dilane Bakwa a enfin pu avoir un peu plus de temps de jeu avec les Girondins de Bordeaux. Une saison 2022-2023 réussie pour l’attaquant de 20 ans qui a inscrit 5 buts en Ligue 2. Suffisant pour s’attirer les convoitises de nombreux clubs à l’approche du mercato estival. Comme cela a déjà été révélé, Strasbourg et Reims sont sur lui. Le RC Lens, qui le surveillait, ne fait plus partie du dossier.

Reims a dégainé

Comme indiqué par France Bleu Gironde , le Stade de Reims a transmis une offre de transfert aux Girondins de Bordeaux. Le 10 Sport a eu confirmation de cette information et ajoute même que le dossier avance très concrètement en coulisse. A l’heure où nous écrivons ces lignes, les deux clubs négocient activement pour le transfert de Dilane Bakwa. L’écart entre l’offre rémoise et les attentes financières bordelaises se réduit heure après heure.

Surprise, il annonce son départ de l’OM https://t.co/phWLi1xbta pic.twitter.com/MP4UJYTZCA — le10sport (@le10sport) July 1, 2023

Fribourg dans la partie

Le Racing Club de Strasbourg n’a pas dit son dernier mot. Mais Reims a une longueur d’avance, pour le moment. Un dossier dans lequel il faut également ajouter un club allemand : Fribourg. Selon toute vraisemblance, l’un de ces trois clubs sera la prochaine destination de Dilane Bakwa. Un dossier important pour les Girondins de Bordeaux, après le passage à la DNCG. Une rentrée d’argent conséquente qui pourrait approcher les 10 millions d’euros de valeur.