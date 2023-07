Mercato - PSG : L’énorme annonce de Neymar

Arnaud De Kanel

Le cas Neymar continue de diviser au PSG. Après un début de saison encourageant, l'attaquant brésilien est rentré à Paris la mine défaite de la Coupe du monde. La rupture est consommée entre les deux parties et Neymar ne cache pas son envie de retourner à Santos.

On se rapproche tout doucement de la fin entre Neymar et le PSG. Cette saison a marqué un point de rupture entre le Brésilien et le club de la capitale. Plusieurs supporters ont d'ailleurs manifesté leur mécontentement devant le domicile du joueur à Bougival. Poker, Mc Donald et soirées en boite de nuit... L'ancien joueur du Barça a fait monter la colère. Au Brésil aussi Neymar agace.

La famille Neymar au coeur des crispations

« Cela fait plus de cinq ans que je parle du père et du fils (Neymar Junior et Neymar Senior, plus de cinq ans que je mets en garde contre le comportement de ces deux-là, ils en sont arrivés à un point où ils ne respectent plus personne, ni l'un ni l'autre. Ils se prennent pour des dieux. J'ai écrit un texte et repris une phrase d'une chanson de Titãs : "On ne peut pas toujours être Dieu". Ils se prennent pour des dieux, ne respectent personne et pensent pouvoir acheter tout le monde avec de l'argent. Et une grande partie de la presse brésilienne collabore à cette protection de Neymar, pour le faire passer pour un enfant gâté. On parle très peu de ce qu'il fait de mal et beaucoup de ce qui intéresse sa famille », a confié Walter Casagrande pour Cartão Vermelho . Le PSG n'en pense pas moins. Comme révélé sur le10sport.com, le club de la capitale ne retiendra pas son attaquant. Neymar pourrait se laisser tenter par un retour au Brésil.

«Je rêve toujours de rejouer pour Santos»