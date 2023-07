Ils ont dégainé pour ce crack, le PSG enrage

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec Fenerbahçe, Arda Güler serait dans le viseur du PSG, du Real Madrid et du FC Barcelone, entre autres. Et malheureusement pour le club de la capitale, la Maison-Blanche et le Barça auraient déjà formulé une offre au club turc pour sa pépite de 18 ans.

Très performant sous les couleurs de Fenerbahçe, Arda Güler aurait tapé dans l'oeil de Luis Campos. En effet, le conseiller football du PSG serait emballé par l'idée de recruter le crack de 18 ans lors de ce mercato estival.

Le Real propose un pourcentage à la revente

Toutefois, le PSG serait loin d'être seul sur ce dossier. En effet, Arda Güler serait également suivi par le Real Madrid et le FC Barcelone, entre autres. D'ailleurs, ces deux écuries espagnoles auraient déjà formulé une offre à Fenerbahçe pour rafler la mise.

Le Barça veut prêter Arda Güler à Fenerbahçe