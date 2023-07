Surprise, Mourinho veut rendre un énorme service au PSG

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain n’a jamais été très fort dans les ventes, mais c’est pourtant un dossier crucial en ce mercato estival. La liste des indésirables est très longue et Mauro Icardi en fait partie, puisqu’il est poussé vers la sortie depuis plus d’un an. Son prêt à Galatsaray est plus que réussi, mais pour le moment cela ne l’a pas aidé à trouver un nouveau club... même si une nouvelle solution pourrait se présenter.

Le message passé à certains joueurs est assez clair. Ceux qui n’ont pas leur place au PSG devront se trouver un nouveau club... mais ce n’est pas toujours facile. Car si des joueurs comme Leandro Paredes devraient rapidement trouver une solution, d’autres semblent se diriger tout droit vers un retour au club.

C'est terminé, il a enfin signé au PSG https://t.co/MRymTPEe2M pic.twitter.com/TGjzROy7Yf — le10sport (@le10sport) July 1, 2023

Icardi a plombé les négociations avec Galatasaray

C’est le cas de Mauro Icardi, qui a pourtant montré de très belles choses lors de son prêt à Galatsaray. Le club turc souhaitait d’ailleurs le garder, mais Fanatik a récemment révélé que l’Argentin aurait réclamé un salaire net e 10M€, ce qui aurait rendu toute négociation impossible.

Un retour en force de la Roma ?