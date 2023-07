Le PSG a un gros problème avec son dernier transfert

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG vient de boucler en coulisses le transfert de Lucas Hernandez pour 40M€ hors bonus, mais l’international français ne semble pas forcément le bienvenue dans la capitale. En effet, il a reçu des menaces de la part du leader du CUP en raison de son identité marseillaise et de son amour pour l’OM, proclamé à plusieurs reprises ces dernières années.

Lucas Hernandez (27 ans) et le PSG, c’est fait ! Le défenseur gaucher du Bayern Munich a signé vendredi son contrat avec le club francilien et débarquera donc au Parc des Princes pour un montant de 40M€, hors bonus, lui qui faisait partie des grandes priorités de Luis Campos depuis plusieurs semaines sur le marché des transferts. Un joli coup sur le papier, et pourtant, l’aventure d’Hernandez n’a même pas encore débuté avec le PSG qu’elle s’avère déjà très corsée avec les supporters !

Le PSG recalé, Mourinho refuse une offre de 96M€ https://t.co/fWyJN5N7fQ pic.twitter.com/S2Yo11u8t4 — le10sport (@le10sport) July 2, 2023

« Tu n’es pas le bienvenu, le Marseillais… »

Le 25 juin dernier, sur son compte Instagram, le président du Collectif Ultra Paris, Romain Mabille, a fait passer un message pour le moins hostile à Lucas Hernandez sur son arrivée au PSG : « Tu n’es pas le bienvenu, le Marseillais… et on te le fera savoir ». Il faut dire que Lucas Hernandez, en plus d’être né à Marseille, a souvent fait connaître son amour pour l’OM durant sa carrière.

Hernandez et sa passion pour l'OM