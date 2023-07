Le PSG chasse un immense crack

Arnaud De Kanel

Désireux de se renforcer sur le front de l'attaque, le PSG scrute plusieurs grands noms mais pense également à des pépites. Révélation de la saison avec l'OL, Bradley Barcola intéresserait fortement le club de la capitale. Jean-François Vulliez, le directeur de l'académie lyonnaise, a dressé son portrait.

Pour oublier cette saison bien compliquée, le PSG souhaite réaliser un mercato historique. Selon les informations du Parisien , le club de la capitale disposerait d'une enveloppe de 200M€ rien que pour recruter un avant-centre et un ailier droit. Il se pourrait bien qu'une partie de cette somme soit dépensée pour Bradley Barcola.

Le PSG pense à Barcola

La pépite de l'OL fait saliver l'Europe. Samedi, Fabrizio Romano faisait écho d'un intérêt du PSG et du RB Leipzig pour Bradley Barcola. Le club de la capitale pourrait bien être aidé par un ami proche de Luis Campos, à savoir Jorge Mendes puisque la société d'agents du Portugais, Gestifute , vient d'annoncer l'arrivée du prodige dans ses rangs. Luis Enrique aurait même donné son aval pour le recrutement du jeune attaquant de l'OL qui est promis à un avenir radieux si l'on en croit Jean-François Vulliez.

«Son explosion n’était pas forcément prévue cette année»