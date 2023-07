RC Lens : Coup d’arrêt pour le mercato de folie

Thibault Morlain

Après seulement quelques semaines de mercato, le RC Lens se montre déjà très actif. En effet, les Sang et Or multiplie les recrues et ne comptent pas s’arrêter là. Ainsi, dernièrement, on annonçait un intérêt des Lensois pour le joueur de Strasbourg, Habib Diarra. Mais voilà que Marc Keller ne l’entend clairement pas de cette oreille…

Déjà 4 recrues pour le RC Lens sur ce mercato estival. Deuxième de Ligue 1, le club artésien dynamite ces premières semaines de mercato et ça va encore continuer. Avec la Ligue des Champions à jouer la saison prochaine, Franck Haise a besoin de nouvelles solutions. Au milieu de terrain, alors que le départ de Seko Fofana se précise, on pense notamment à Habib Diarra.

« Diarra n’est pas en partance pour Lens »

Au sortir d’une bonne saison à Strasbourg, Habib Diarra intéresserait donc le RC Lens. Mais le RSCA ferme la porte à un départ. Pour RMC , Marc Keller, président strasbourgeois, a lâché : « Habib Diarra n’est pas en partance pour Lens. Nous avons reçu deux offres, ça, c’est vrai. La première à hauteur de 12 millions d’euros et la deuxième à quatorze. On a refusé ».

Strasbourg tient à sa pépite