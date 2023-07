L’OM et le RC Lens encore liés sur le mercato !

Pierrick Levallet

L'OM tient enfin sa première recrue estivale. Pablo Longoria a mis la main sur Geoffrey Kondogbia, qui appartenait à l'Atlético de Madrid. Le joueur de 30 ans, passé par le RC Lens au début de sa carrière, va donc évoluer sous les ordres de Marcelino la saison prochaine. Mais le milieu de terrain n'est pas le premier à avoir porté les couleurs marseillaises lensoises au cours de sa carrière, bien au contraire.

Après l’arrivée de Marcelino pour remplacer Igor Tudor, l’OM tient enfin sa première recrue du mercato. Le club phocéen s’est attaché les services de Geoffrey Kondogbia en provenance de l’Atlético de Madrid. Le milieu de terrain de 30 ans, passé par le RC Lens au tout début de sa carrière, s’est engagé jusqu’en juin 2027 sur la Canebière. Mais l’international centrafricain n’est pas le premier joueur à avoir évolué à l’OM et sous les couleurs des Sang et Or, bien au contraire.

Kondogbia va imiter Rod Fanni et Loïc Rémy

Avant Geoffrey Kondogbia, plusieurs noms plus ou moins connus sont passés par les deux clubs. L'été dernier, Jonathan Clauss s'est engagé avec le club phocéen en provenance du RC Lens. Rod Fanni a aussi pu vivre cette expérience. Joueur du RC Lens entre 2002 et 2005 avant de signer à l’OGC Nice, il a rejoint l’OM en 2010 pour partir en 2015 et revenir en 2016. Son aventure sur la Canebière se terminera définitivement en 2018. Loïc Rémy fait également parti de cette liste. Prêté aux Sang et Or en 2008 alors qu’il appartenait à l’OL, l’ex-international français a éclos à l’OGC Nice puis s’est engagé à l’OM en 2010. Il est resté au sein de la formation olympienne jusqu’en 2013, puis est allé découvrir la Premier League.

Maoulida et Keïta ont porté les deux maillots

Toifilou Maoulida, lui aussi, a porté la tunique marseillaise et lensoise au cours de sa carrière. Joueur de l’OM entre 2006 et 2007, il a signé au RC Lens en 2008 et y est resté jusqu’en 2011. Il en va de même pour Seydou Keïta. Formé à l’OM, l’ancien joueur du FC Barcelone et de l’AS Roma a quitté le club phocéen en 2000. Deux ans plus tard, il signe au RC Lens, où il se révèle. Après 210 matchs disputés sous les couleurs des Sang et Or, il quitte le nord de la France pour rejoindre le FC Séville en 2007.

Diarra, Hilton... C'est une tradition entre le RC Lens et l'OM

La liste est encore longue. Alou Diarra (2004-2006 au RC Lens / 2011-2012 à l’OM) et Vitorino Hilton (2004-2008 / 2008-2011) ont eu la chance de représenter les deux clubs. Gaëtan Huard (1980-1988 / 1988-1991) et Vedran Runje (2007-2011 / 2001-2004) sont aussi passés par l’OM et le RC Lens, tout comme Didier Six (1977-1978 / 1978-1980), Frédéric Déhu (1991-1999 / 2004-2006), Jérôme Leroy (2004-2006 / 2000-2002) ou encore Cyril Rool (1998-2004 / 2001, 2009-2010).