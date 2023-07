L’OM attend sa star, le feuilleton est loin d’être terminé

Arnaud De Kanel

La signature de Marcelino bouclée, l'OM est depuis passé à la vitesse supérieure sur le mercato. Geoffrey Kondogbia a rejoint les rangs olympiens, lui l'ancien joueur de l'Inter comme un certain Alexis Sánchez. Le club phocéen veut absolument prolonger sa star chilienne mais rien n'est fait.

Le mercato estival bat son plein dans la cité phocéenne. Pour retrouver les sommets, l'OM souhaite conserver Alexis Sánchez. En privé, l'attaquant serait favorable à une prolongation, lui qui a rendu public son désir il y a quelques mois de cela. « J’ai très envie de rester mais je veux gagner, je ne suis pas ici pour finir quatrième ou troisième, ou même deuxième pour aller en Ligue des champions. Je veux jouer dès le premier jour pour être champion et gagner des titres ! (…) Toute ma carrière j’ai gagné, donc ça dépend de l’ambition qu’on aura, à quelle place on va terminer pour accrocher la Ligue des champions. Mon avenir dépend de tout cela. J'ai un contrat d'un an à Marseille. Cela dépend aussi de comment je me sens physiquement. Est-ce que j'aimerais prolonger ? Oui. Mais dans le football il y a beaucoup de possibilités, ça peut changer d’un jour à l’autre. Le Real Madrid ou d’autres équipes peuvent arriver, on ne sait pas. Je suis heureux et content (à Marseille), j'aime les supporters », avait-il déclaré. Pablo Longoria fait tout son possible pour le retenir.

«On veut conserver Sanchez»

Lors de sa traditionnelle conférence de presse de fin de saison tenue début juin, Pablo Longoria avait réitéré sa volonté devant les médias. « On veut conserver Sanchez car il nous a beaucoup apporté. Il a été un leader sur tous les plans. On discute avec son agent. Nous lui proposons un meilleur contrat que celui qu'il avait cette saison », avait lâché le président de l'OM. La donne n'a pas changé car cette semaine, L'Equipe a confirmé que la priorité du moment était de prolonger Alexis Sánchez.

Un dossier qui traine