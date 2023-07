Mercato : Le RC Lens va boucler un transfert historique, c’est imminent

Benjamin Labrousse

Depuis plusieurs jours, le RC Lens se prépare à perdre l’un de ses éléments les plus importants en la personne de Seko Fofana. Le capitaine des Sang et Or fait l’objet d’une grosse offre en provenance d’Arabie Saoudite et pourrait signer à Al-Nassr dans les prochains jours. Une rencontre est d’ailleurs prévue mardi dans l’optique de finaliser ce transfert.

Le temps de trois saisons, il aura été le fer de lance du RC Lens. Seko Fofana est arrivé à l’été 2020 en terres lensoises sur la pointe des pieds, il en repartira en capitaine, en héros. Car depuis plusieurs jours, le milieu de terrain ivoirien semble bel et bien parti pour rejoindre l’Arabie Saoudite.

Le RC Lens annonce un transfert historique https://t.co/nMJWppl2Hc pic.twitter.com/dbaOrgYKaL — le10sport (@le10sport) July 2, 2023

Seko Fofana devrait rejoindre Al-Nassr contre une belle somme

En effet, Seko Fofana est convoité depuis plusieurs semaines par le club saoudien d’Al-Nassr. Le joueur de 28 ans n’a jamais caché son envie de rallier le club où évolue notamment Cristiano Ronaldo. Si une somme de 40M€ a pu être annoncée dans cette opération, FootMercato évoquait un montant légèrement inférieur à 30M€. Quoi qu’il en soit, le RC Lens devrait réaliser la plus belle vente de son histoire.

Rencontre prévue mardi pour Seko Fofana