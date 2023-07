Le RC Lens va boucler un transfert légendaire

Alexis Brunet

Le RC Lens est qualifié pour la prochaine Ligue des Champions. Franck Haise a répété plusieurs fois qu'il ne voulait pas faire de la figuration en C1. Il voulait donc garder ses meilleurs joueurs. Problème, l'Arabie saoudite affole le marché, et Seko Fofana est en partance pour Al-Nassr. Les Lensois devraient tout de même récolter un gros chèque en échange.

Le RC Lens a réussi une saison extraordinaire. Les joueurs de Franck Haise ont impressionné tous les observateurs par leur jeu attrayant, qui leur a permis de finir deuxième de Ligue 1, juste devant l'OM. Les Lensois participeront donc à la Ligue des Champions l'année prochaine.

Que va faire le RC Lens en Ligue des Champions ?

Cela fait très longtemps que le RC Lens n'a pas disputé la Ligue des Champions. Mais il ne faudrait pas que la fête soit gâchée. Franck Haise l'a affirmé, il ne veut pas être ridicule en C1, et finir dernier du groupe sans aucun point. Pour espérer rivaliser avec les plus grandes écuries européennes, le club du Nord de la France espère donc garder ses meilleurs éléments. C'est très mal parti, puisque la capitaine de l'équipe, Seko Fofana, est en partance pour l'Arabie saoudite.

Le RC Lens est déchaîne, un nouveau transfert record annoncé https://t.co/1QlqDLYgsZ pic.twitter.com/tnpMqk1ZGu — le10sport (@le10sport) June 30, 2023

Fofana va devenir la plus grosse vente de l'histoire du RC Lens