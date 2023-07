Mercato : Le RC Lens boucle un énorme coup, une révélation tombe

Benjamin Labrousse

C’est confirmé, le RC Lens a officialisé la signature de l’attaquant du Paris FC Morgan Guilavogui contre 4 M€ seulement. Révélation en Ligue 2 cette saison, le joueur de 25 ans rejoint un projet ambitieux et une équipe qui disputera la Ligue des Champions l’an prochain. Pourtant, Guilavogui aurait pu signer à l’étranger.

La saison prochaine, le RC Lens sera attendu au tournant. 2ème de Ligue 1 à seulement un petit point du PSG, le club lensois va connaître un exercice 2023/2024 ponctué des soirées européennes, laissant ainsi place à un enchaînement des matchs. En championnat, les Sang et Or ne bénéficieront plus de l’effet de surprise, et devra également faire face aux potentiels départs de Loïs Openda et de Seko Fofana. Alors que Lens s’active sur tous les fronts concernant son mercato estival, l’arrivée de Morgan Guilavogui contre 4 M€ sonne comme un bon coup effectué par la direction lensoise.

« Il y avait des approches de Ligue 1, de Bundesliga et d’Italie »

De plus, l’agent du joueur Nicolas Dieuze a révélé dans les colonnes du Parisien , que Morgan Guilavogui était très convoité à l’étranger. « Il y avait des approches de Ligue 1, de Bundesliga et d’Italie. Mais l’offre la plus concrète venait de Lens. C’était aussi le plus beau projet, on n’a donc pas tergiversé. Pour l’évolution de Morgan, c’est une super étape. Il arrive dans un club qui est dans un cycle vertueux, qui a de vraies valeurs et une identité » .

« Le staff de Lens le connaît bien »