Le RC Lens affole le mercato, il annonce du très lourd

Auteur d’une magnifique saison, le RC Lens se prépare à disputer la Ligue des champions, ce qui passe par un gros mercato. Et les dirigeants lensois semblent idéalement lancé avec le transfert de Morgan Guilavogui, troisième recrue de l’été après les signatures libres de Neil El Aynaoui et Stijn Spierings. Arnaud Pouille est ravi.

Bien que l’avenir de certains cadres comme Seko Fofana ou Loïs Openda soit au cœur des discussions, le RC Lens ne perd pas de temps pour son recrutement. Ainsi, après le transfert définitif d’Angelo Fulgini, prêté cet hiver par Mayence, les Lensois ont enregistré les signatures de Neil El Aynaoui et Stijn Spierings, deux joueurs libres. Et c’est désormais le transfert de Morgan Guilavogui qui a été officialisé.

EXCLU @le10sport : Le RC Lens sonde Tiémoué Bakayoko !▶️ Franck Haise l’a eu en formation à Rennes et le connaît très bien. Il le veut▶️ Bakayoko et ses représentants se donnent le temps de la réflexion pour choisir. Il est libre…A lire ici : https://t.co/mvP9W2hfkS — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 26, 2023

Guilavogui signe au RC Lens

« Habitué des terrains de Ligue 2 avec le Paris FC, Morgan Guilavogui monte en puissance en rejoignant le Racing Club de Lens pour les quatre prochaines saisons. Du haut de ses 25 ans et de son mètre 88, cet attaquant délié offre polyvalence et explosivité sur le plan offensif et s’apprête à découvrir la Ligue 1 et la Ligue des Champions sous les couleurs sang et or… », peut-on lire dans le communiqué du RC Lens avant qu’Arnaud Pouille n’affiche sa joie de pouvoir s’appuyer sur Morgan Guilavogui.

«Nous croyons en sa capacité à s’accomplir dans l’élite»