Le RC Lens tente un transfert à 0€ avec un international français

Thibault Morlain

Du côté du RC Lens, on a déjà enregistré l’arrivée de Stijn Spierings sur ce mercato estival. Un renfort intéressant au milieu de terrain, mais les Sang et Or pourraient ne pas en rester là. Avec la Ligue des Champions qui arrive, Franck Haise va encore accueillir des recrues et voilà que Lens part notamment à l’attaque d’un international français.

Alors que le RC Lens va donc disputer la Ligue des Champions, la question est de savoir avec quel effectif. Des questions se posent notamment pour l’avenir des stars de Franck Haise, à l’instar de Loïs Openda et Seko Fofana. Ce dernier, capitaine des Sang et Or, intéresserait notamment l’Arabie Saoudite. Se séparer de Fofana serait une grosse perte pour Lens, qui travaille en parallèle pour se renforcer au milieu de terrain.

Mercato : Une star du RC Lens vers l'Arabie Saoudite ? https://t.co/yuJIXPIEvo pic.twitter.com/g0LiphwLgZ — le10sport (@le10sport) June 26, 2023

Lens après Monaco ?

Et après l’arrivée de Stijn Spierings, le RC Lens pense désormais à… Tiémoué Bakayoko. L’international français est désormais libre suite à la fin de son contrat avec Chelsea et donc disponible pour 0€. Ainsi, selon les informations dévoilées par le10sport.com, des discussions sont en cours actuellement afin que Bakayoko rejoigne l’effectif lensois pour la saison prochaine, lui qui pourrait alors faire son retour en Ligue 1 après avoir évolué pour Rennes mais surtout l’AS Monaco.

Bakayoko en pleine réflexion

Pour autant, c’est encore loin d’être fait entre le RC Lens et Tiémoué Bakayoko. Avec ses représentants, le milieu de terrain veut prendre le temps de la réflexion afin de prendre la décision, lui qui peut aujourd’hui s’engager avec le club de son choix. A voir ce que décidera de faire Bakayoko désormais…