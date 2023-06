EXCLU - Mercato : Le RC Lens sonde Tiémoué Bakayoko !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

En fin de contrat avec Chelsea, Tiémoué Bakayoko est désormais libre et une proie courtisée de ce mercato estival. En France, plusieurs clubs songent à son profil. Selon nos informations, le RC Lens en fait partie. Des discussions sont en cours…

Au sortir d’une saison exceptionnelle, le RC Lens prépare le prochain exercice et son arrivée dans la prestigieuse Ligue des Champions. Une bataille européenne dans laquelle les Nordistes souhaitent entrer avec les armes suffisantes pour faire mieux que de la figuration. Pour cela, Franck Haise cherche des profils d’expérience pour encadrer le talent et la jeunesse lensoise.

Tiémoué Bakayoko sondé

Après avoir finalisé la signature de Stijn Spierings, le milieu de terrain toulousain qui arrive libre de tout contrat, le RC Lens continue de prospecter sur le terrain des bonnes affaires de l’été. Selon nos sources, les Sang et Or surveillent attentivement le profil de Tiémoué Bakayoko. L’international français a terminé son contrat avec Chelsea et peut signer librement dans le club de son choix. Une opportunité qui plaît aux Lensois.

Un dossier compliqué

Franck Haise connaît très bien Tiémoué Bakayoko puisqu'il l'a eu en formation du côté de Rennes et est à l’origine du dossier. Des discussions sont en cours pour tenter de convaincre l’ancien de l'AS Monaco et du Milan AC de venir. Un dossier « complexe ». Pour le moment, nos sources indiquent que Bakayoko et ses représentants se donnent le temps de la réflexion. Libre, le Français a l’embarras du choix. Le projet lensois a du sens puisqu’il s’agit d’un retour en France, avec une aventure européenne alléchante. Mais à 28 ans, Tiémoué Bakayoko ne veut pas se tromper. Souvent prêté ces dernières saisons, le milieu défensif a besoin de stabilité. Il peut, aussi, saisir l’opportunité d’un très gros contrat. L’activité débordante de l’Arabie Saoudite peut laisser espérer beaucoup de choses ces derniers temps…