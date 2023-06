EXCLU - Mercato : Passé par Bordeaux et l’ASSE, il refuse un pont d’or en Arabie Saoudite !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

L’Arabie Saoudite est en fusion dans ce mercato estival. Le pays du Golfe qui a réussi à séduire Cristiano Ronaldo et Karim Benzema s’attaque à de nombreux profils d’expérience pour garnir son championnat. Parmi eux, un attaquant français de 35 ans qui vient de dire non à une proposition pourtant alléchante.

Libre de tout contrat après une saison au Borussia Dortmund, Anthony Modeste cherche à relever un nouveau challenge. Et à 35 ans, l’attaquant passé par Bordeaux (2010-2013) et l’ASSE (2021) ne semble pas vouloir prendre sa retraite. Même dorée… Selon nos informations, il vient en effet de recevoir une offre très alléchante d’un club évoluant en Arabie Saoudite. Un contrat de deux saisons assorti d’un salaire de 3 millions d’euros net.

Modeste veut encore l’Europe