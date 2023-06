EXCLU - Mercato : Le Havre tente un champion du monde 2018 !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

De retour en Ligue 1, Le Havre se lance dans un mercato ambitieux pour renforcer son effectif et conduire l’opération maintien. Pour cela, le club doyen pense à des joueurs expérimentés capables d’encadrer la talentueuse jeunesse normande. Avec, en ligne de mire, un défenseur champion du monde…

Champion de Ligue 2, Le Havre fait son grand retour parmi l’élite du football français. Porté par Mathieu Bodmer, le projet normand est désormais de s’installer durablement en Ligue 1 et de retrouver une place de premier plan dans les années à venir. Pour cela, l’écurie doyenne souhaite renforcer son effectif en mêlant des profils jeunes et talentueux avec des garçons d’expérience, capables d’encadrer un groupe. Et parmi les cibles havraises du moment, on retrouve un champion du monde !

Le Havre tente Sidibé !