Mbappé, Zidane, PSG… Toutes les infos mercato du 13 juin

Alors que le mercato estival a officiellement ouvert ses portes, les clubs se penchent plus que jamais sur leur recrutement estival. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : Mbappé refuse de prolonger, le Qatar est furieux

La nouvelle, révélée par L'EQUIPE lundi soir, a fait l'effet d'une bombe : Kylian Mbappé refuse d'activer l'année supplémentaire en option comprise dans son contrat, et se retrouvera donc libre dans un an, à l'été 2024. Selon les révélations de Foot Mercato , la direction du PSG depuis Doha, au Qatar, était d'ailleurs « méfiante et agacée » depuis l'hiver dernier par l'attitude de l'attaquant français.



PSG : La décision est prise pour le transfert de Mbappé

Kylian Mbappé refuse donc de prolonger son contrat jusqu'en 2025, mais le PSG ne compte pas pour autant le laisser partir gratuitement dans un an : « Quoi qu'il arrive il ne partira pas libre du PSG », affirme une source proche du PSG à France Bleu Paris . Le ton est donné pour l'attaquant français, qui devrait donc être transféré cet été.



PSG : Deux destinations possibles pour Kylian Mbappé ?

Quelles seront donc les possibilités de Kylian Mbappé si le PSG venait à le vendre cet été ? The Guardian annonce que le Real Madrid reste l'option numéro un pour l'attaquant français, mais ce n'est pas tout. Selon le média anglais, des cadors de Premier League comme Manchester United, Liverpool et Chelsea pourraient venir jouer les trouble-fête dans ce feuilleton et tenter leur chance avec l'attaquant du PSG.



Zidane annonce la couleur pour son avenir

Dans un large entretien accordé à GQ , Zinedine Zidane a affiché son envie de reprendre un jour les rênes de l'équipe de France, lui qui est actuellement libre sur le marché des entraîneurs : « J’ai déjà souvent dit que quand vous avez connu l’équipe de France en tant que joueur et que vous devenez entraîneur, c’est juste logique d’y penser. Mais ce n’est pas le moment », lâche Zidane.



PSG : Le transfert de Kang-in Lee bouclé pour 20M€

Après Milan Skriniar, Marco Asensio et Manuel Ugarte, le PSG semble déjà tenir sa 4e recrue du mercato estival ! Selon les révélations de Relevo , le club de la capitale aurait trouvé un accord avec Majorque pour le transfert de Kang-In Lee, milieu offensif sud-coréen. Le montant de l'opération serait de 20M€.



