Surprise, le PSG tout proche de boucler un transfert !

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025, Kang-In Lee pourrait quitter Majorque dès cet été. En effet, l'international sud-coréen serait on ne peut plus proche du PSG actuellement. Selon la presse espagnole, le club de la capitale serait sur le point de finaliser le transfert de Kang-In Lee.

En fin de contrat le 30 juin avec l'Inter, Milan Skriniar (28 ans) va rejoindre le PSG librement et gratuitement cet été. En plus du Slovaque, le club de la capitale a bouclé deux autres transferts.

Skriniar, Asensio et Ugarte arrivent au PSG

D'une part, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Marco Asensio (27 ans) va migrer vers le PSG à l'issue de son engagement avec le Real Madrid le 30 juin, et ce, pour 0€. D'autre part, Manuel Ugarte (22 ans) va quitter le Sporting pour défendre les couleurs rouge et bleu. Le Qatar ayant levé sa clause libératoire à 60M€.

Kang-In Lee se rapproche du PSG