Mbappé - PSG : Furieux, le Qatar a pris une décision fracassante

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024, Kylian Mbappé aurait envoyé une lettre à la direction du PSG pour lui annoncer qu'il n'allait pas activer l'option pour étendre son bail d'un an. Agacé par l'attitude de son numéro 7 ces derniers mois, le Qatar aurait pensé à le vendre lors du dernier mercato hivernal, et ce, pour environ 180-200M€.

A la fin de la dernière saison, Kylian Mbappé a paraphé un bail de deux saisons, plus une en option, au PSG. Et pourtant, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le numéro 7 parisien avait un accord de principe pour s'engager librement et gratuitement en faveur du Real Madrid, alors que son bail arrivait à terme le 30 juin 2022.

Mbappé lâche une bombe au PSG

D'après les informations de L'Equipe , divulguées ce lundi soir, Kylian Mbappé aurait envoyé une lettre à sa direction pour lui annoncer qu'il n'allait pas activer la clause pour étendre son contrat d'une saison. Un choix qui place le PSG dans une situation compliquée, étant contraint de vendre son numéro 7 cet été pour ne pas le voir partir librement et gratuitement à l'été 2024. D'ailleurs, le Qatar aurait déjà pensé à se séparer de Kylian Mbappé au mois de janvier.

Le Qatar voulait vendre Mbappé en janvier