PSG : Kylian Mbappé a fait une demande très étrange

Arnaud De Kanel

Avant d'être la superstar mondiale qu'il est actuellement, Kylian Mbappé était un enfant avec des rêves pleins la tête et qui grandissait en ayant pour exemple des joueurs de foot. Tout jeune, l'actuel attaquant du PSG ne jurait que par Cristiano Ronaldo, et plus étonnant encore, par Alexander Frei. Mbappé avait d'ailleurs demandé son maillot à Noël.

Kylian Mbappé est un grand fan de sport. Présent dans les tribunes du court Philippe-Chatrier pour assister au sacre de Novak Djokovic ou sur le bord des parquets en NBA, l'attaquant du PSG réalise ses rêves d'enfant. Et pendant son enfance justement, en plus de vouer une admiration pour Cristiano Ronaldo, Mbappé était un fan absolu d'Alexander Frei. Sa mère a même reconnu qu'il avait demandé le maillot du Stade Rennais frappé du nom de l'attaquant suisse à Noel.

«Il avait les maillots de tous les clubs quand il était petit»

Dans un entretien accordé à La Tribune de Genève , Fayza Lamari a livré cette incroyable anecdote. « Je ne suis même pas sûre que Kylian dépense vraiment son argent aujourd’hui. Lui est à part, c’est un amoureux du football. Il avait les maillots de tous les clubs quand il était petit », a-t-elle confié, avant d'ajouter.

«Kylian nous a fait demander le maillot d’Alex Frei au Père Noël»