Roland-Garros : Djokovic marque l’histoire, Mbappé n’en revient pas

À l'occasion de son troisième sacre à Roland-Garros, Novak Djokovic est encore un peu plus entré dans l'histoire du tennis. Le Serbe est devenu à 36 ans le joueur le plus titré de l'histoire en Grand Chelem, avec 23 trophées majeurs. Un exploit retentissant qui mérite l'admiration des plus grands, à commencer par Kylian Mbappé.

Même après des dizaines de finales dans les plus grands tournois du monde entier, Novak Djokovic doit toujours être stressé avant d'entrer sur le court. Ce dimanche après-midi en finale de Roland-Garros, il y avait des chances pour que le Serbe soit encore un peu plus tendu que la normale. Face à Casper Ruud, le Djoker avait l'occasion de devenir le seul détenteur du record du plus grand nombre de titres remportés en tournois du Grand Chelem. Il n'a pas failli à son devoir, puisqu'il est passé devant Nadal, avec 23 couronnes.

Kylian Mbappé félicite Djokovic

Un exploit colossal réussi par Djokovic qui force le respect. Kylian Mbappé, présent dans les gradins du court Philippe-Chatrier, ce dimanche a été ébloui par la performance du Serbe. L'attaquant du PSG a d'ailleurs laissé un message plutôt classe pour le Djoker sur son compte Instagram. « You made history… Congratulations » . Ce qui donne en français « Tu as marqué l’histoire… Félicitations ». Le numéro 3 mondial avait d'ailleurs remercié le champion du monde pour sa présence, dans son discours d'après match.

