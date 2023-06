Roland-Garros : Djokovic face à son destin, c’est historique

Benjamin Labrousse

À désormais 36 ans, Novak Djokovic s’apprête à disputer sa 34ème finale en Grand-Chelem ce dimanche. Auteur d’un parcours convaincant, le Serbe affronte le Norvégien Casper Ruud pour sa 7ème finale à Roland-Garros. S’il part favori, le « Joker » fait face à son destin. Car en remportant ce match si important, il deviendra le joueur le plus titré de l’histoire en Grand-Chelem avec 23 titres devant Rafael Nadal. L’occasion de revenir sur les finales de Djokovic du côté de la Porte d’Auteuil.

2012 : Première défaite face à Nadal

Avec l’immense domination de Rafael Nadal à Roland-Garros, Novak Djokovic a souvent dû subir la foudre de l’Espagnol en finale. En 2012, le Serbe arrive en confiance face au Majorquin qu’il a battu à de nombreuses reprises entre 2011 et 2012. Au cours d’une finale disputée en deux jours à cause notamment d’une pluie battante sur le court Philippe Chatrier, « Djoko » courbe l’échine face à Nadal qui en profite pour glaner son 7ème titre parisien, dépassant ainsi l’illustre Björn Borg. Score final : 4-6, 3-6, 6-2, 5-7 en faveur de « Rafa » .

2014 : Un bon début, mais un nouveau rêve brisé par Nadal

Deux ans après cette première finale perdue du côté de la Porte d’Auteuil, c’est un Novak Djokovic revanchard qui se présente de nouveau face au « Taureau de Manacor » . Deux ans ont passé, et le Serbe a entre temps remporté son 4ème titre de l’Open d’Australie, mais s’est également incliné à 3 reprises en finale de Grand-Chelem et ambitionne d’inverser la tendance à Roland-Garros. Mais si Djokovic démarre parfaitement sa finale en remportant le 1er set, Nadal redressera rapidement son tennis avant de dérouler en 4 manches pour remporter son 9ème titre à Paris. Score final : 6-3, 5-7, 2-6, 4-6 pour l’Espagnol.

2015 : Nadal écarté, Djokovic chute face à Wawrinka

Un an plus tard, Djokovic vit sûrement l’un des tournois les plus frustrant de son énorme carrière. Deux fois vaincus assez aisément par Rafael Nadal, le Serbe réussit l’exploit de mettre fin à 39 victoires consécutives de l’Espagnol à Roland-Garros en l’éliminant en 3 sets (7-5, 6-3, 6-1) en quart de finale. La voie toute tracée pour un premier sacre lors du tournoi parisien ? Pas tout à fait. Car face au Serbe se présente une tornade tout droit venue de Suisse. Après une belle bataille de 3h12, Stanislas Wawrinka remporte son 2ème Grand Chelem en jouant le match de sa vie face au Serbe sur le Chatrier. Score final : 6-4, 4-6, 3-6, 4-6 pour Stan . Une fois de plus, Djokovic s’incline en ayant pourtant remporté la première manche.

2016 : La consécration

Pour sa 3ème finale en 3 ans lors du Grand-Chelem parisien, Novak Djokovic affronte le Britannique Andy Murray en finale. Rafael Nadal, forfait en raison d’une blessure au poignet, les deux hommes s’affrontent chacun pour un premier titre à Roland-Garros. Les deux hommes ne se lâchent pas, et se sont affrontés en janvier déjà en finale de l’Open d’Australie, match aisément dominé par le Serbe en 3 sets. Sûrement crispé par l’enjeu, Djokovic perd la première manche mais relève la tête lors du reste du match et ne laissera aucune chance à Andy Murray, moins à l’aise que son adversaire sur terre-battue. Score final : 3-6, 6-1, 6-2, 6-4 pour le Serbe.

2020 : Grosse humiliation face à Nadal

En pleine période de Covid-19, le monde du tennis assiste à un classique entre Rafael Nadal et Novak Djokovic. Le Serbe est méconnaissable, manque de puissance, et commet de nombreuses erreurs. Face au maître des lieux, la sanction tombe très rapidement. Djoko encaisse un 0-6 dans le premier set, et ne parviendra jamais à combler son retard sur le champion majorquin, qui s’offre un 13ème sacre sur le court Philippe Chatrier. Une finale expédiée par Nadal, laissant le public de Roland-Garros quelque peu sur sa faim pour la 56ème confrontation entre les deux hommes en carrière. Score final : 0-6, 2-6, 5-7, le tout en 2h41 pour « Rafa » .

2021 : Une pause toilette salvatrice face à Tsitsipas pour un 2ème titre

Un an après la claque reçue en finale face à Nadal, Novak Djokovic prend sa revanche, et de quelle manière. Car cette édition 2021 de Roland-Garros aura clairement été marquée par cette demi-finale de légende entre deux rivaux de toujours, et surtout, dans des conditions de crise sanitaire rendant l’ambiance du match si particulière. Ainsi, au terme d’un marathon en 4 sets, le Serbe se fraye un chemin doré jusqu’en finale où l’attend le jeune Stefanos Tsitsipas. En difficulté après deux manches perdues, Djokovic prend alors une (longue) pause toilette pour se remettre les idées en place. Stratégie payante puisque ce dernier renverse alors totalement la rencontre avant de l’emporter en 5 sets, glanant son 2ème sacre parisien. En attendant la passe de 3 ce dimanche ? Score final : 6-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-4.