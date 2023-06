Roland-Garros : Djokovic veut marquer l'histoire, il fait une annonce fracassante

Jean de Teyssière

Opposé à Carlos Alcaraz, Novak Djokovic a finalement réussi à passer cet obstacle sans trop d'encombres. Grâce à un Espagnol perclus de crampes, le Serbe a pu remporter tranquillement les deux derniers sets (6-1, 6-1) après avoir été malmené lors du deuxième set (5-7). Il retrouvera en finale Casper Ruud, qui accède à se deuxième finale consécutive et il prévient le Norvégien : il est prêt à remporter son 23ème titre du Grand Chelem.

La lutte homérique entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic n'aura pas eu lieu et le Serbe a finalement tranquillement pu passer le cap des demi-finales de Roland-Garros (6-3, 5-7, 6-1, 6-1). Le Serbe, habitué des grands rendez-vous va se battre ce dimanche à 14h30 pour son 23ème Grand Chelem de sa carrière, devenant ainsi le seul détenteur de ce record (pour le moment partagé avec Rafael Nadal). Casper Ruud sera à nouveau au rendez-vous de la finale et espérera sans doute faire mieux que l'année dernière face à Nadal où il n'avait pas existé (3-6, 3-6, 0-6). Mais Djokovic a les crocs et il l'a fait savoir.

«Je vais donner tout ce que j'ai»

En conférence de presse avant le match, Casper Ruud, qui sera opposé à Novak Djokovic ce dimanche en finale de Roland-Garros a évoqué ce match : « Je crois qu’il ne faut pas se dire : j’ai besoin de gagner ce match. Un mot que j’essaie d’éviter, c’est » besoin « . Au début du tournoi, on ressent ça un peu plus. On se dit, c’est important, il faut que je gagne cette victoire, il faut que j’avance dans le tableau, dans le tournoi. Maintenant j’arrive en finale. Les 2 semaines ont été très bonnes, quoi qu’il arrive dimanche. Bien sûr, je vais tout donner. Parfois, on joue son meilleur tennis quand on n’y pense pas trop. Quand c’est un mode automatique. Ici, à chaque fois, on se dit, je suis près de la victoire… Là, on devient tendu, on devient nerveux. C’est peut‐être ce qui s’est passé aujourd’hui avec Carlos. Je ne suis pas sûr… Lorsqu’on réfléchit trop, qu’on pense trop à la pression, on n’arrive peut‐être pas à bien respirer, à se calmer physiquement, trop de stress, on n’arrive pas à gérer la situation. Je vais essayer d’être sur le court, en disant : D’accord, ce sera un long match, un match marathon. Je vais prendre chaque point que je peux gagner, donner tout ce que j’ai, on verra quel sera le résultat. »

«Prêt pour cette bataille pour cet autre titre du Grand Chelem»