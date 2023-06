Roland-Garros : Djokovic a poussé Alcaraz à bout, il s’explique

Alexis Brunet

Vendredi 9 juin Novak Djokovic a remporté sa demi-finale à Roland-Garros face à Carlos Alcaraz. Alors que tout le monde s'attendait au match de l'année, cela s'est finalement fini en pétard mouillé. L'Espagnol s'est blessé au début du troisième set, finissant la rencontre sur une jambe. Mais pour Alex Corretja, cela n'enlève rien au mérite du Djoker, qui a poussé à bout l'Espagnol.

Avec l'absence de Rafael Nadal, la course au titre final à Roland-Garros était beaucoup plus ouverte que d'habitude. Malheureusement avec le hasard du tirage au sort, deux des principaux favoris étaient placés dans la même partie de tableau et ne pouvaient donc s'affronter qu'en demi-finale et non pour le titre. C'est ainsi que vendredi 9 juin, Carlos Alcaraz défiait Novak Djokovic pour une place en finale.

Il n'y a pas eu match entre Alcaraz et Djokovic

Les deux hommes passaient les tours successifs et s'affrontaient donc comme prévu en demi-finale à Paris. Un match de titan entre Alcaraz numéro 1 mondial et Djokovic numéro 3. Personne ne pouvait dégager clairement un favori et le choc promettait du côté de la Porte d'Auteuil. Alors que l'affrontement était très bien parti avec un set pour chaque joueur, Alcaraz se blessait au début de la troisième manche. Derrière, l'Espagnol ne pouvait pas jouer pleinement libéré et devait subir le courroux du Serbe qui remportait les deux derniers sets.

Pour Alex Corretja, tout le mérite revient à Djokjovic