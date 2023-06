Roland-Garros : Alcaraz prévient Djokovic pour le choc

Jean de Teyssière

C'est sans doute ce que le tennis pourra nous offrir de plus beau. Sous un soleil de plomb avec 30°C de prévu ce vendredi Porte d'Auteuil, Carlos Alcaraz, 20 ans et Novak Djokovic, 36 ans vont jouer la première demi-finale de ce Roland-Garros 2023. Au vu des précédents matchs, le favori semble être d'une courte tête Carlos Alcaraz mais le Serbe est loin d'avoir baissé les armes. En tout cas, dans le camp de l'Espagnol, on y croit.

C'est le match que tout le monde attend, une finale avant l'heure. Ce vendredi, un peu avant 15h se jouera la demi-finale entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz. Un match qui ressemble à un passage de flambeau tant l'Espagnol représente le futur du tennis. Les deux hommes se sont déjà tressés des louanges par médias interposés. Novak Djokovic disait de Carlos Alcaraz qu'il était « sans aucun doute l’homme à battre, donc j’ai hâte de l’affronter » tandis que pour Alcaraz : « C’est Novak. Il a gagné deux fois et s’il n’était pas tombé contre le meilleur joueur sur terre de l’histoire, il en aurait gagné encore plus . »

« Nous nous attendons à la meilleure version de Novak »

En conférence de presse ce jeudi, Juan Carlos Ferrero, l'entraîneur de Carlos Alcaraz estime que : « Nous nous attendons à la meilleure version de Novak. On a déjà souvent vu le niveau qu’il peut avoir quand il est à son meilleur, et on s’attend à rien de moins que ça. Ce type de joueurs trouvent des solutions là où d’autres, non (...) Novak a déjà montré un million de fois qu’il est capable de retourner des matches impossibles, donc nous nous attendons à un match très difficile et accroché. Novak a l’expérience de jouer ce genre de match s »

« Carlos croit beaucoup en lui-même et il croit qu’il peut battre Novak »