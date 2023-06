Attaquer l'attaquant, seule chance pour Djokovic ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Grande affiche du tournoi, le duel entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic aura bien lieu ce vendredi. Au vu des récents événements, le jeune Espagnol est donné légèrement favori mais la grandissime expérience du Serbe sera forcément à prendre en compte dans un combat qui s'annonce explosif. Tous s'accordent pour dire qu'Alcaraz a les clés en main.

Seulement opposés l'un face à l'autre une seule fois dans leur carrière, Carlos Alcaraz et Novak Djokovic ont longtemps pris soin de s'éviter dans les tournois d'importance majeure. Mais ils ne pourront plus reculer ce vendredi en demi-finale à Roland-Garros, dans un match qui pourrait être l'un des plus grands des dernières années. Et pour une fois, le Serbe aura vraiment fort à faire pour l'emporter.

Alcaraz, un champion hors normes

Nous avons été tellement habitués à côtoyer l'extraordinaire avec Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic que l'on a parfois du mal à se rendre compte que Carlos Alcaraz semble être parti sur les mêmes bases. L'Espagnol a battu des records de précocité et récemment, un expert bien connu a analysé la situation. « Il me rappelle la supériorité dont Federer a fait preuve à partir de la fin 2003 et, surtout, en 2004. Son invincibilité était telle qu’il a fallu attendre l’arrivée d’une nouvelle génération pour que Roger soit en difficulté. J’ai l’impression qu’il en sera de même, pour un temps, avec Alcaraz » a déclaré Toni Nadal.

Djokovic a une chance

Habitué à affronter Rafael Nadal à Roland-Garros, Novak Djokovic a même eu la chance de battre son rival deux fois. Face à Alcaraz, il sait qu'il recevra des balles extrêmement puissantes, un peu à la manière du Majorquin. « Si vous affrontez contre des gars qui jouent très bien et qui sont agressifs depuis la ligne de fond, si vous ne variez pas, il sera très facile pour eux d’entrer dans un rythme et s’ils sont dans un rythme, il sera difficile de les en sortir. Je pense que Novak va devoir jouer un tennis offensif. Il va devoir prendre les balles tôt, prendre des risques et il va devoir le faire avec constance » a confié Michael Chang, présent pour disputer le tournoi des Légendes.

Un immense combat physique ?

Sur le papier, l'avantage est clairement côté Alcaraz. L'Espagnol a traversé les tours sans perdre trop d'énergie à l'image de son quart de finale expéditif face à Stefanos Tsitsipas. A 20 ans contre les 36 de Djokovic, il aura les cartes en main pour mener ce combat physiquement, d'autant plus qu'il a joué près de 3h30 de moins que son adversaire pour le moment. Une chose est sûre, on a hâte d'y être !