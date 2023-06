Roland-Garros : Incroyable, il prédit l’enfer à Alcaraz face à Djokovic

Alexis Brunet

Vendredi 9 juin, le public de Roland-Garros aura le droit à l'affrontement tant attendu. Carlos Alcaraz défit Novak Djokovic en demi-finale du tournoi parisien. Un match de titan entre le numéro 1 et le numéro 3 mondial. Mais bien qu'il soit favori par le classement, l'Espagnol pourrait passer à la trappe face au Serbe, s'il ne joue pas la partition parfaite, selon Jo-Wilfried Tsonga.

Cette année Rafael Nadal n'a pas pu s'aligner pour le tournoi de Roland-Garros à cause des blessures. Laissant ainsi plus de chances aux autres joueurs de s'imposer en finale le 11 juin. Parmi ceux les plus à mêmes d'en profiter, figurent en bonne place Novak Djokovic et Carlos Alcaraz. Malheureusement seulement un des deux atteindra la finale, car ils se rencontrent vendredi 9 juin en demi-finale.

Ça pourrait ne pas passer pour Alcaraz selon Tsonga

Cela sera donc une finale avant l'heure pour les deux hommes. Bien qu'Alcaraz n'a pas eu trop de soucis en quart de finale face à Stefanos Tsitsipas, il a eu quelques difficultés lors du troisième set qu'il aurait du gagner facilement. Face à Djokovic, cela peut lui coûter cher. C'est l'avis de Jo-Wilfried Tsonga, comme il l'a déclaré au micro de Prime Video . « Il faut quand même rappeler qu’il doit gagner le match 6–1, 6–2, 6–2. La vérité, c’est que de temps en temps, il a encore des petits creux. Contre un Djokovic, ce petit creux peut coûter très très cher. Parce que vendredi, tu te retrouves dans un tie‐break contre Djokovic qui va rien rater. Finalement tu perds le tie‐break, tu te retrouves au quatrième set et là, le combat est engagé et il peut se passer vraiment des choses. Effectivement, il n’y a pas eu de match pendant pratiquement toute la partie puis on a un Tsitsipas qui a montré qu’il était 5e mondial. Il aurait pu se décourager. »

Les deux hommes sont à égalité

Il est difficile de trouver un favori pour cet affrontement. Les deux joueurs n'ont concédé qu'un set chacun de tout le tournoi. Djokovic a été poussé en quatre sets en quarts de finale, alors que Carlos Alcaraz lui a réglé l'affaire en trois sets. Enfin l'Espagnol est un spécialiste de la terre battue, alors que le Djoker non. Reste donc au numéro 1 mondial de briller sur l'ocre parisien vendredi après-midi, pour entrevoir une première finale à Roland-Garros.