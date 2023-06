Roland-Garros : Le public, gros point noir cette année ?

La rédaction

Chaque année, la fête est grande à Roland-Garros. Les spectateurs viennent en nombre à tel point que l'année dernière le record d'affluence a été battu et l'organisation peut prétendre battre ce dernier en 2023. Lors de cette édition, le tournoi a été marqué par de belles histoires mais aussi quelques polémiques, peut-être à cause d'un public parfois indiscipliné.

Ils sont plusieurs à avoir vécu une expérience difficile avec le public français cette année. Réputés pour faire partie des plus bruyants sur le circuit jusqu'à franchir la limite parfois, les Français font parfois un peu ce qu'ils veulent. L'édition 2023 de Roland-Garros a été marquée par plusieurs polémiques avec le public qui gâchent un peu la fête.

L'Ukraine toujours au cœur des tensions

Comme c'est le cas depuis plus d'un an maintenant, le conflit entre l'Ukraine et la Russie fait malheureusement partie intégrante du monde du sport. Dans le tennis, celui-ci touche beaucoup plus le circuit féminin puisqu'il y a plus de joueuses ukrainiennes. Selon les recommandations du pays, elles ont décidé de ne plus serrer la main aux Russes et Biélorusses. A Roland-Garros, le public a eu beaucoup de mal à accepter qu'il n'y ait pas de poignée de main et a souvent sifflé soit l'Ukrainienne, soit l'adversaire.

Svitolina sortie sous les sifflets

Alors qu'elle a éliminé deux Russes sur son parcours, Elina Svitolina fait partie des sensations de ce Roland-Garros. En huitièmes de finale face à Daria Kasatkina, numéro 9 mondiale, elle a échangé un regard et un pouce levé avec la Russe à la fin du match. Mais cette dernière a été sifflée injustement par le public pour aucune raison et a été touchée par cette sortie du court. En quarts de finale, Aryna Sabalenka a battu Svitolina et l'attendait au filet après le dernier point, une maladresse qui a fait passer l'Ukrainienne pour la méchante. « Je ne sais pas ce qu'elle attendait au filet, pour être honnête, parce que mes intentions étaient très claires à propos des poignées de main » a-t-elle commenté après avoir reçu quelques sifflets, comme sa compatriote en tout début de quinzaine face à la même joueuse. Une situation difficile qui n'est pas près d'être terminée...

Un public bien indiscipliné

En plus de siffler sans savoir pourquoi les joueuses ne se serrent pas la main, le public français s'est parfois montré cruel envers certains joueurs. Celui qui a sans doute fait le plus de frais, c'est Taylor Fritz, 8ème mondial. L'Américain a vécu un calvaire lors de son deuxième tour face à Arthur Rinderknech, le dernier Français encore en course. Difficile vainqueur en 4 sets, il a laissé exploser sa joie en faisant signe au public de se taire à la fin de son match. Un geste qui n'a pas du tout plu au public qui a sifflé sans interruption jusqu'à empêcher l'interview sur le court. Lors de son prochain match, il était entré sur le court sous les huées du public également.