Roland-Garros : Malgré les débats, la night session ne bougera pas

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis son introduction au programme de Roland-Garros et encore ces derniers jours, la night session du tournoi fait énormément réagir. A l'inverse de l'Open d'Australie et de l'US Open, l'organisation du Majeur parisien a choisi d'organiser un seul match en soirée, souvent l'affiche du jour. Entre problèmes de diffusion, d'horaires et de parité, le tournoi prend des leçons de l'expérience 2023.

Il y a quelques semaines, Amélie Mauresmo, la directrice de Roland-Garros, annonçait quelques petits changements concernant les night sessions. Les années précédentes, celles-ci débutaient à 21h, un horaire bien trop tardif. En 2023, les joueurs gagnent une demi-heure de plus mais le débat est encore loin d'être terminé.

Le tennis féminin touché

Avec l'implémentation des night sessions à Roland-Garros, un vrai débat a lieu sur la parité. En effet, en organisant un seul match, il devient difficile de mettre un affrontement du tableau féminin en soirée car les matches durent moins longtemps. Depuis l'année derrière, seules deux rencontres féminines ont eu lieu en soirée pour le moment et celle de cette année a fait beaucoup couler d'encre. En effet, dimanche soir pour le match entre Sabalenka et Stephens, beaucoup de spectateurs ont revendu leurs places à cause de l'affiche. Heureusement, il y a tout de même eu un combat entre la numéro 2 mondiale et l'ancienne vainqueure de l'US Open, la meilleure réponse possible.

Roland-Garros : Les night sessions, nouveau mode d'emploi https://t.co/nuHpGQy9tl pic.twitter.com/hlFnjPPnq7 — le10sport (@le10sport) May 25, 2023

Un programme sans changement ?

La question a été posée à plusieurs reprises concernant l'horaire de la night session et sa programmation et Ons Jabeur, 7ème mondiale, a notamment souligné le fait qu'il n'y ait qu'un seul match au programme. « Le fait que nous n'ayons eu qu'un seul match féminin en nocturne ici rend la situation très différente de celle de l'US Open et de l'Open d'Australie. Nous avons beaucoup parlé de la possibilité de mettre deux rencontres et il y a eu un débat sur les matches masculins par rapport aux matches féminins en soirée. Il y a plusieurs choses que je voulais éviter. Je ne pense pas que le public sera à sa place à 19 heures. À Paris, les gens quittent leur travail assez tard, alors les faire asseoir à 19h30 dans le stade est un véritable défi, alors nous voulions y remédier » a répondu Amélie Mauresmo.

Un pari difficile