Roland-Garros : Djokovic en mode robot pour le titre !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Lancé vers un 23ème titre du Grand Chelem dans ce Roland-Garros, Novak Djokovic veut profiter de l'absence de son plus grand rival, Rafael Nadal. Le Serbe est prêt à tout tenter et dernièrement, c'est une affaire bien particulière qui a attiré l'attention. En effet, au cours de son match du deuxième tour, on a pu apercevoir sur son torse une sorte de patch métallique, une nanotechnologie.

Adepte des solutions en tous genres pour tenter d'être encore un peu plus fort, Novak Djokovic a sorti une nouvelle carte : la nanotechnologie. Forcément interrogé sur ce patch au niveau du torse en conférence de presse, le Serbe a tout de même pris soin de garder un peu de mystère mais on en sait désormais un peu plus.

Une nanotechnologie "fantaisiste"

Fabriqué par la marque TaoPatch , ce patch est utilisé dans le sport et selon ses créateurs, il enverrait « 130 signaux thérapeutiques vers le corps et comprend deux couches de nanocristaux. » Pour 300 euros, la marque promet des améliorations sur les performances physiques grâce à une meilleure souplesse, force ou encore stabilité. Il n’y aurait aucune substance chimique et le patch est certifié antidopage. Mais son utilisation a fait beaucoup parler en conférence de presse…

Roland-Garros : Djokovic fait mieux que Nadal, c'est historique https://t.co/0oc76U4JmA pic.twitter.com/jIpkb3lZyf — le10sport (@le10sport) June 4, 2023

Des faux airs d’Iron Man

Connu pour tenter tout ce qu’il faut pour devenir encore plus fort, Novak Djokovic s’est amusé en conférence de presse devant la curiosité de certains journalistes. « J’aime beaucoup Iron Man et je veux lui ressembler » a-t-il ainsi lancé en rigolant. S’il a souhaité garder le mystère, il semble convaincu de l’utilité de cette nouvelle technologie qui semble être une première dans le monde du tennis.

Une nouveauté inutile