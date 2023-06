Roland-Garros : Incroyable, Djokovic en guerre avec le public

Baptiste Berkowicz

Qualifié pour les huitièmes de finale de Roland-Garros après sa victoire face à Davidovich Fokina, Novak Djokovic a tenu à pointer du doigt l'attitude de certaines personnes en tribune. Le Serbe n'a notamment pas apprécié les différents sifflets à son encontre pour des faits qui n'en méritaient pas la peine.

Pas un set de perdu depuis le début de la quinzaine à Paris pour Novak Djokovic mais le Serbe est parasité par une ambiance étrange autour de ses faits et gestes. Après sa victoire en trois manches face à Davidovich Fokina, l'actuel numéro 3 mondial a tenu à dénoncer les agissements du public, mais ne souhaite pas non plus mettre de l'huile sur le feu.

Djokovic déplore l'attitude du public

L'homme aux 22 titres du Grand Chelem est revenu sur les sifflets à son encontre, en conférence de presse ainsi qu'au micro d' Eurosport : « Parfois, je ne comprends pas. Je fais une double faute et on me hue, je prends un temps mort médical et on me hue. Certaines personnes aiment évidemment faire ça, mais ce n’est pas la majorité du public qui le fait. La plupart d’entre eux sont là pour me soutenir ou soutenir l’autre joueur, pour apprécier le tennis. Mais certaines personnes aiment interférer dans le jeu et manquer de respect aux joueurs ».

Mais ne veut pas surenchérir