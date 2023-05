Roland-Garros : Djokovic dérape, le gouvernement Macron le recadre

Jean de Teyssière

Novak Djokovic peut encore rajouter une polémique à sa collection. Suite à sa victoire au premier tour de Roland-Garros face à Aleksandar Kovacevic (6-3, 6-2, 7-6 [1]), le Serbe a écrit un message militant concernant la Serbie et Kosovo sur la caméra dédiée aux signatures des joueurs à la fin du match. Un message qui n'est pas du tout passé du côté du gouvernement Macron, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra ayant recadré Djokovic.

Le premier tour de Roland-Garros s'est terminé mardi soir avec la victoire d'anthologie de Gaël Monfils au bout de la nuit face à l'Argentin Sebastian Baez (3-6, 6-3, 7-5, 1-6, 7-5). Avant cette fin en apothéose, une polémique a éclaté après un message militant publié par Novak Djokovic sur une caméra du court Philippe Chatrier. Un message vite condamné par Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports.

Djokovic fait dans le militantisme

Lors de son entrée en lice à Roland-Garros, Novak Djokovic s'est fait remarquer autrement que par sa qualification, aux dépends de l'Américain Aleksandar Kovacevic (6-3, 6-2, 7-6 [1]). Au moment de quitter le court, le Serbe est passé n'a pas dérogé à la tradition en signant au feutre blanc la caméra dédiée à cela. Et le message écrit a vivement fait réagir : « Le Kosovo, c'est le coeur de la Serbie ! Stop à la violence. » Un message lourd de sens quand on sait que la Serbie ne reconnait pas le Kosovo comme pays indépendant depuis 15 ans et que le président de la Serbie, Aleksandar Vucic, a ordonné que ses troupes armées se rapproche de la frontière suite à un regain de tension ces derniers jours. Pour rappel, la charte éthique de Roland-Garros interdit aux joueurs d'exprimer publiquement leurs opinions et leurs convictions religieuses.

Oudéa-Castéra recardre Djokovic