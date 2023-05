Roland-Garros : La guerre avec Djokovic est déclarée

Baptiste Berkowicz

Le tennis a parfois l'image d'un milieu lisse. Cameron Norrie et Novak Djokovic montrent que ce n'est pas toujours le cas. Après leur accrochage suite à un fait de jeu à Rome, le Britannique a remis de l'huile sur le feu. L'actuel treizième mondial a reproché au Serbe de s'accorder des passe-droits hallucinants.

Ils ne partiront sans doute pas en vacances ensemble. Cameron Norrie a de nouveau été de sa déclaration pour piquer Novak Djokovic. L'épisode 2 de leur brouille après le premier accrochage en Italie au cours du mois de mai.

Un conflit à Rome à l'origine

Lors du tournoi de Rome il y a deux semaines, les deux joueurs s'étaient accrochés suite à un fait de jeu. Sur une balle de debreak dans le deuxième set, Novak Djokovic, certain de perdre le point, a tourné le dos à Cameron Norrie avant qu’il ne déclenche son smash. Le Britannique avait l’embarras du choix sur la zone à choisir mais il a opté pour une frappe plein centre… sur le mollet du numéro 1 mondial ! Furieux, le Serbe a lancé un regard noir pendant plusieurs secondes à son adversaire, en se rapprochant au filet. Il attendait sans doute plus qu’un simple petit geste d’excuse.

Une réconciliation pas d'actualité