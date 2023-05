Roland-Garros : Nadal absent, il va faire trembler Djokovic

Baptiste Berkowicz

La nouvelle génération incarnée par le prodige Carlos Alcaraz est très ambitieuse et compte bien prendre durablement la place des meilleurs. L'entraineur de l'Espagnol de 20 ans a clairement affiché le statut de son jeune poulain, déjà numéro 2 mondial. L'édition 2023 de Roland-Garros promet d'être animée. Novak Djokovic est prévenu.

L'âge avançant pour les trois monstres du circuit depuis près de vingt ans (Federer, Nadal et Djokovic), les jeunes poussent pour se faire une place au sommet du tennis mondial. Déjà installé dans le top 10 depuis de nombreux mois, Carlos Alcaraz ne compte pas s'arrêter-la, bien au contraire.

Nadal forfait pour Roland-Garros, l’annonce qui va faire jubiler Djokovic https://t.co/LUzLM1vnhQ pic.twitter.com/v56PH45PZt — le10sport (@le10sport) May 27, 2023

Carlos Alcaraz, plus fort que jamais

Juan Carlos Ferrero était de passage ce dimanche en conférence de presse à Roland‐Garros. À quelques heures de l'entrée en lice de son joueur, l’entraîneur de Carlos Alcaraz a fait un point sur l'état du numéro 1 mondial : « En tant que personne, il est plus mûr, je dirais. Il a 20 ans. Quand vous êtes une équipe avec des personnes plus âgées, vous mûrissez plus vite aussi au contact des autres. En tant que joueur, je pense qu’il a mûri beaucoup sur le court, très vite. Il lit mieux le jeu qu’avant, même avant un match, quand il parle d’un match, on voit bien qu’il fait preuve d’une plus grande maturité dans tous les compartiments du jeu.»

Carlos Alcaraz favori à Paris ?