Roland-Garros : Nadal forfait, il lâche une énorme confidence sur Djokovic

Décidément, Holger Rune ne parvient pas à mettre la main sur son deuxième Masters 1000. Battu par Andrey Rublev à Monte-Carlo, le Danois a été battu par un autre Russe, Daniil Medvedev, à Rome. Après son match, le Danois avait déjà la tête à Roland-Garros. Selon lui, Novak Djokovic conserve une longueur d'avance sur ses concurrents.

Cette année, Roland-Garros aura une saveur particulière. Le maître des lieux Rafael Nadal a annoncé son forfait en raison d'une douleur persistante au psoas. Une annonce, qui ouvre le champ des possibles aux concurrents de l'Espagnol. Cette édition s'annonce ouverte. Entre les anciens comme Novak Djokovic et les jeunes qui montent comme Carlos Alcaraz ou Holger Rune, la bataille s'annonce féroce. Battu en finale du Masters 1000 de Rome ce dimanche, le Danois a, d'ailleurs, évoqué ses pronostics. Selon lui, Djokovic conserve une longueur d'avance sur la concurrence, même s'il faudra se méfier de Daniil Medvedev.





Rune désigne son favori pour Roland-Garros

« Si Medvedev est l’un des favoris ? Je crois que oui. Je pense quand même que Novak est le grand favori du tournoi, c'est celui qui a le plus de Grands Chelems parmi ceux qui jouent, qui a le plus d'expérience. Ensuite, nous avons Alcaraz, Medvedev et de nombreux joueurs. C'est plus ouvert parce qu'on n'a pas Rafa cette année, quelqu'un qui a gagné 14 fois là-bas » a lâché Rune, qui pourrait jouer les trouble-fêtes à Paris. A condition qu'il parvienne à contrôler sa nervosité.

« Je pense que j'étais nerveux en partant en piste »