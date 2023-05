Nadal lâche une bombe, il fait un énorme aveu

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Vainqueur à quatorze reprises de Roland-Garros, Rafael Nadal maquera à l'appel cette année. Touché au psoas, le joueur espagnol a décidé de déclarer forfait, à quelques jours du lancement du deuxième Grand Chelem de la saison. Qualifié pour la finale du Masters 1000 de Rome, Daniil Medvedev a tenu à lui rendre hommage en conférence de presse.

Le patron des lieux ne sera pas présent à la Porte d'Auteuil cette année. Vainqueur à quatorze reprises, Rafael Nadal a annoncé son forfait lors d'une conférence de presse organisée au sein de son académie. Face aux journalistes, l'ancien numéro un mondial avait expliqué les raisons de ce forfait.

Roland-Garros : Après son forfait, Nadal lâche un énorme message https://t.co/qJZB84XQ6r pic.twitter.com/7WFALVXfAq — le10sport (@le10sport) May 20, 2023

« La blessure n'a pas évolué comme j'aurais aimé »

« La blessure n'a pas évolué comme j'aurais aimé. (...) Pour Roland-Garros, c'est impossible. Je ne pourrai pas y être après plusieurs années sans manquer le rendez-vous. Vous pouvez imaginer à quel point c'est difficile. Ce n'est pas ma décision, mais celle de mon corps » avait lâché Rafael Nadal. Pour Daniil Medvedev, l'Espagnol manquera à Roland-Garros. Surtout que le joueur figurait parmi les grands favoris à la victoire finale.

« Même sans être à 100%, il aurait été un favori »