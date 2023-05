Roland-Garros : Catastrophe, une terrible annonce tombe sur Nadal

Alexis Brunet

Le tournoi de Roland -Garros commence le 28 mai. Un événement marquant du calendrier tennistique, puisque les Internationaux de France font partie du Grand Chelem. Une compétition qui devrait malheureusement se dérouler sans Rafael Nadal. Le chouchou de RG devrait bientôt annoncer son forfait en raison d'une blessure.

C'est une nouvelle qui ne va pas faire plaisir à grand monde, à part à ses rivaux et encore. On pouvait s'y attendre au regard des derniers événements, mais c'est quasiment officiel, Rafael Nadal ne devrait pas disputer Roland-Garros cette année.

Nadal est blessé depuis un moment

Selon les informations du journal espagnol Mundo Deportivo , il devrait l'annoncer jeudi au cours d'une conférence de presse qui aura lieu à 16h. Un forfait donc quasi logique, car cela fait de nombreuses semaines que le Majorquin est blessé. Plus exactement depuis la mi-février date à laquelle il a quitté en boitant le deuxième tour de l'Open d'Australie. Depuis il n'avait plus participé à un seul tournoi et des images de lui à l'entraînement se plaignant de douleurs avaient circulé. Il a donc tenté un contre la montre pour être prêt à temps pour Roland-Garros, mais malheureusement pour lui, son corps l'a encore une fois lâché.

Stop ou encore pour Nadal ?

C'est donc un emblème de Roland-Garros qui ne sera pas là cette année. Nadal a remporté 14 fois le tournoi du Grand Chelem et il a été présent à toutes les éditions depuis sa première participation en 2005. Une statistique qui met en évidence une possible fin de carrière pour l'Espagnol. Déjà l'année dernière, Rafael Nadal s'était présenté à Paris en étant blessé et il avait dû puiser dans ses ressources pour l'emporter. L'Espagnol avait même eu recours à des infiltrations pour pouvoir jouer. À presque 37 ans et avec des blessures de plus en plus récurrentes, cela ne sent pas bon pour l'avenir de l'ancien numéro 1 mondial.