Roland-Garros : Djokovic lâche une énorme annonce, Nadal peut trembler

Ce dimanche, Novak Djokovic a su se montrer solide pour se qualifier pour les huitièmes de finale du Masters 1000 de Rome. Malgré un coup de moins bien dans le deuxième set, le joueur serbe est parvenu à hausser son niveau pour battre Grigor Dimitrov. Une victoire convaincante pour l'ancien numéro un mondial, en pleine préparation pour Roland-Garros.

Après une victoire loin d'être convaincante face à Tomas Etcheverry, Novak Djokovic passait au révélateur Grigor Dimitrov. Celui que l'on appelait Baby-Federer au début de sa carrière a réussi à déranger l'ancien numéro un mondial, mais pas sur tout un match. Or pour vaincre Djokovic, l'adversaire en question doit être à 100% de ses moyens, ce qui n'a pas été le cas du Bulgare. Parfois dépassé, il n'a pas réussi à tenir la cadence de Djokovic, qualifié pour les huitièmes de finale à Rome. En conférence de presse, le Serbe est revenu sur cette rencontre.

Djokovic satisfait de son niveau de jeu

« Si j’ai élevé mon niveau de jeu ? Oui je pense (sourire), ça a été un bon match. Jouer Grigor, c'est toujours un challenge. Je sais qu'il va tout faire pour donner le meilleur. C'est l'un des joueurs les plus talentueux du circuit, sans aucun doute, depuis de longues années. Dans la fin du deuxième set aujourd'hui, il a d'ailleurs montré ce dont il était capable. Il a haussé son niveau de jeu. Mais je suis heureux d'avoir pu retrouver le bon rythme tout de suite, dans le premier jeu du troisième set. ça a été très important de réaliser ce break très tôt et garder les choses sous contrôle » a lâché Djokovic, qui espère monter en puissance.

« J'espère maintenant rester sur cette trajectoire »