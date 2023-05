Nadal forfait pour Roland-Garros, Djokovic fait une énorme annonce

Jean de Teyssière

L'inquiétude grandit autour de Rafael Nadal ! Sera-t-il ou non présent à Roland-Garros, qui débute dans deux semaines ? Son absence des courts de tennis depuis l'Open d'Australie rend légitime l'inquiétude. Novak Djokovic, toujours en course pour remporter un vingt-troisième tournoi du Grand Chelem a évoqué cette possible absence en affirmant qu'elle serait terrible pour le tennis.

Engagé dans le tournoi de Rome, dernier tournoi sur terre battue avant Roland-Garros, Novak Djokovic a disposé de l'Argentin Tomas Etcheverry en 32ème de finale (7-6, 6-2) et sera opposé au Bulgare Grigor Dimitrov ce dimanche. Lors de la conférence de presse à Rome après sa qualification, Novak Djokovic a été interrogé sur le cas Nadal, qui pourrait manquer Roland-Garros.

« Son absence affecterait le monde du tennis »

Novak Djokovic, numéro 2 mondial depuis ce samedi, Carlos Alcaraz ayant repris cette couronne, a évoqué le cas de Rafael Nadal, affirmant que son absence ou non n'allait pas changer sa manière de se préparer au tournoi parisien : « Ça ne changerait rien en ce qui concerne ma préparation. Et je fais tout pour y jouer à mon meilleur niveau. Mais, bien sûr, son absence à Roland‐Garros affecterait le monde du tennis et le tournoi en raison de son histoire à Paris et, plus généralement, en raison de ce qu’il a accompli dans sa carrière et de l’impact qu’il a eu sur notre sport. »

Tennis : Djokovic encore au secours des plus modestes ? https://t.co/hXH2rs5yuC pic.twitter.com/K2B3HJEJD3 — le10sport (@le10sport) May 13, 2023

« Je suis certain qu'il fait tout pour y être »