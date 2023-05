Federer, Nadal... Djokovic dévoile son plus grand rival !

Jean de Teyssière

Il arpente les courts de tennis du monde entier depuis 2003 et a remporté tous les plus grands tournois de son sport. Novak Djokovic a également fait partie de l'historique Big Three, qu'il composait avec Roger Federer et Rafael Nadal. Le Serbe a rencontré le Suisse 50 fois et l'Espagnol 59 fois, c'est donc tout naturellement qu'il considère Nadal comme étant son plus grand rival.

Si on cumule les tournois du Grand Chelem remportés par Novak Djokovic et Rafael Nadal, on atteint le chiffre astronomique de 44. Avec 22 unités chacun, les deux hommes sont continuellement en train de se dépasser pour réaliser l'un des plus exploits du Sport : remporter le plus de tournoi du Grand Chelem. Si on compte les femmes, Steffi Graff a elle aussi réussi à remporter 22 tournois du Grand Chelem. En remporter un vingt-troisième, que ça soit pour Nadal ou Djokovic serait un évènement historique. Au crépuscule de leur carrière, les deux hommes pourraient se rencontre à Roland-Garros, si Rafael Nadal est remis de sa blessure qui l'a éloigné des terrains depuis fin janvier et le deuxième tour de l'Open d'Australie.

«Je ne peux pas choisir quelqu'un d'autre que Nadal»

Dans des propos rapportés par We Love Tennis , Novak Djokovic dévoile qui est selon lui son plus grand rival : « Je ne peux pas choisir quelqu’un d’autre que Nadal comme mon plus grand rival. Tant que nous jouerons tous les deux, Nadal sera toujours mon plus grand rival, quel que soit le classement ou ce qui se passe sur le circuit, simplement en raison de l’histoire de notre rivalité. »

«Nadal et moi sommes là depuis longtemps»