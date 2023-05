Djokovic lâche une énorme annonce sur Alcaraz

Jean de Teyssière

Le tournoi de Rome a débuté mercredi 10 mai dernier et verra s'affronter pour la première fois de l'année Novak Djokovic et Carlos Alcaraz. Mais il faudrait pour cela que les deux hommes arrivent jusqu'en finale. Une finale rêvée qui pourrait être l'entraînement ultime avant Roland-Garros qui débutera une semaine après. Mais Novak Djokovic se méfie grandement de son rival espagnol.

Rome commence à bouillonner. Le Masters 1000 de Rome a débuté ce mercredi et pour la première fois depuis le début de la saison, Novak Djokovic et Carlos Alcaraz, 1er et 2ème mondial participeront au même tournoi. La Ville Éternelle va de toute façon assister à la passation de pouvoir puisque quoiqu'il arrive, Carlos Alcaraz redeviendra numéro 1 mondial après le tournoi.

Novak Djokovic donne de ses nouvelles

Novak Djokovic a profité un peu de l'Italie avant de commencer le tournoi, ce vendredi soir face à l'Argentin Tomas Etcheverry. Présent dans les tribunes de San Siro pour assiter à la demi-finale aller de Ligue des Champions entre l'AC Milan et l'Inter Milan (2-0 pour l'Inter), il a notamment pu faire une photo et discuter avec la légende Zlatan Ibrahimovic. Présent à Rome jeudi, il a donné des nouvelles de son coude, qui l'avait empêché de prendre part au tournoi de Madrid dans des propos rapportés par L'Équipe : « Tout va bien. À ce niveau, il y a toujours quelque chose, ici ou là, qui te gêne. C'est normal. Je n'ai plus 25 ans, ça prend un peu plus de temps de récupérer. Mais je me sens bien. La compétition m'a manqué. »

«Alcaraz ? Le joueur à battre»